В День российского триколора в ДНР проведут автопробег «Флаг моего государства»

Некоторым автомобилистам выдадут собственный триколор Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 августа в Республике отметят День Государственного флага Российской Федерации автопробегом под эгидой «Флаг моего государства». Но чтобы попасть в колонну, сначала необходимо зарегистрироваться. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— Хотите настоящего праздника в кругу единомышленников? Познакомиться с новыми интересными людьми? Стать обладателем своего личного российского триколора?! Стать частью огромного интересного проекта?! Тогда звоните на горячую линию 45034 и регистрируйтесь для участия в автопробеге «Флаг моего государства». Отпразднуем этот день вместе! — говорится в сообщении.

Старт пробега назначен на девять утра 22 августа. Автомобилисты будут собираться в одном месте на пересечении проспекта Ильича и улицы Постышева, возле Донмака.

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