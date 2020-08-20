Стало известно, как будет организована учеба в школах ДНР

Для школьников и учителей ношение масок на уроках не обязательно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 20 августа, прошло совещание Главы ДНР Дениса Пушилина с профильными министрами и руководителями городов и районов. На нем министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков рассказал о разработанной инструкции по проведению образовательного процесса в школах.

- Совместно с Министерством здравоохранения разработана инструкция по проведению образовательного процесса при сохранении риска распространения COVID-19. Документ устанавливает необходимость проведения генеральных уборок школьных помещений с применением средств дезинфекции до начала учебного дня. Сотрудники при входе в учебное заведение будут проходить температурный скрининг, учащимся, кроме замера температуры тела, полагается визуальный осмотр на наличие признаков острой респираторной инфекции. Также запрещается допускать скопление людей при входе в школы, для этого задействуют все имеющиеся входы-выходы. При возвращении ребенка к занятиям после временного отсутствия надо предоставить справку о состоянии его здоровья, - сообщил министр.

Также использование медицинских масок работниками школ необходимо только во время прихода и приема детей в учреждение, при общении с родителями детей и в исключительных случаях по требованию руководителя, медработника или ответственного лица в учреждении. Для школьников ношение масок на уроках не обязательно, учителя также могут не носить маски на уроках.

Кроме того, инструкцией не допускается переуплотнение классов с сокращением гигиенического норматива площади – 2,4 квадратных метра на ученика. Запрещается проведение мероприятий с участием более 25 человек. Особое внимание уделяется дезинфекции и соблюдению масочного режима на пищеблоках.

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