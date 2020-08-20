На украинском пункте пропуска в Донбассе у жителей забрали 200 тысяч гривен

На КПВВ машин и людей мало, вот и досматривают особенно тщательно. Фото: ГПСУ

На украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», расположенном на трассе Донецк-Мариуполь, сотрудники фискальной службы обнаружили у жителей наличные в сумме, которая превышает допустимую для пересечения линии разграничения.

- После детального осмотра вещей, находившихся в автомобиле, были найдены 200 тысяч гривен (500 тысяч рублей). Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение, – отчитались об «успешной операции» в пресс-центр штаба ООС.

Случилось это в понедельник, 17 августа, когда ДНР отрыла гуманитарный коридор для пропуска жителей через пункт пропуска «Еленовка». Это делается два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Обычно линию соприкосновения в эти дни пересекают в обе стороны около 250 человек и несколько автомобилей. Совсем мало по сравнению с докарантинными потоками. Поэтому и досматривают людей и транспорт тщательно.

Кстати, в Киеве с августа разрешили дончанам и луганчанам – перевозить из Украины в ДНР и ЛНР до 50 тысяч гривен (до 125 тысяч рублей) без подтверждающих документов. Раньше сумма ограничивалась 20 тысячами гривен (50 тысячами рублей).

Сумма, которую можно без ограничений провезти с собой из республики на Украину, осталась прежней – до 50 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пунктах пропуска в Донбассе украинские генералы мешают Зеленскому

Самоизоляция для жителей, прибывших в незалежную из ДНР и ЛНР, остается (подробнее)