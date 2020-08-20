«Запуталась в колючей проволоке!» В ЛНР спасатели помогли девочке, которая попала в западню

Спасатели за семь минут освободили ноги ребенка из западни. Фото: МЧС ЛНР

Первомайские спасатели пришли на помощь 13-летней девочке, которая запуталась в колючей проволоке во дворе спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- Вечером 19 августа во время прогулки во дворе детско-юношеской спортивной школы девочка не увидела колючую проволоку на земле, споткнулась и упала. В результате оказалась в «капкане». Более получаса ее друзья, а затем сотрудники «скорой помощи» пытались помочь ребенку, но безуспешно, - говорится в сообщении.

На место происшествия приехали спасатели и за семь минут при помощи специальных механических ножниц освободили ноги ребенка из западни.

С диагнозом колотые раны левой голени девочку доставили в Первомайскую горбольницу. После осмотра и оказания первой помощи ребенку прописали амбулаторное лечение. А вот взрослые теперь выясняют, как колючая проволока могла оказаться во дворе школы.

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