«Следил за УБОП МВД!» Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж

Верховный суд исследовал все доказательства вины Митченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Донецкой Народной Республики осужден на 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

- Апелляционная палата Верховного суда ДНР рассмотрела уголовное дело, предварительное следствие по которому проводилось МГБ ДНР, в отношении гражданина Украины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 321 (шпионаж), — говорится в сообщении.

Юрий Митченко был завербован сотрудниками СБУ и вел шпионскую деятельность на территории ДНР с августа 2017 года по март 2019 года. Он был директором одного из предприятий, зарегистрированных на территории Республики. Регулярно ездил на Украину по делам предприятия. Во время одной из них на блокпосту сотрудник СБУ предупредил, что в дальнейшем директор сможет пересекать границу только при условии сотрудничества. Митченко согласился – он был заинтересован в поездках на Украину.

В дальнейшем мужчина по заданию украинской спецслужбы вел видеосъемку автомобильной дороги Донецк – Горловка, наблюдал за административными зданиями УБОП МВД, ЭКЦ МВД, а также за гостиницей «Прага». Материалы передавал через мобильное приложение WhatsApp.

На суде Митченко полностью признал себя виновным в шпионаже. Его вина также доказана исследованными в судебном заседании доказательствами. Жителя ДНР приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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