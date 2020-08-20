«Обрушился уголь!» Горноспасатели ДНР спасли шахтера в Торезе

Горноспасатели из Тореза оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь. Фото: МЧС ДНР

19 августа в Торезе на шахте «Прогресс» госпредприятия «Торезантрацит» один горняк погиб от обвала породы, другой получил травму. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- 3 лава СП №3 пласта h8, северная ниша – обрушение угля (породы), в результате которого 1 человек травмирован, 1 погиб. Горноспасатели из Тореза прибыли к месту обрушения, пострадавшему оказали неотложную медицинскую помощь, подняли погибшего и пострадавшего на поверхность, - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что пострадавший 45-летний ГРОЗ госпитализирован в больницу Тореза. У него состояние средней тяжести.

Погибшему ГРОЗу Денису Падрезову было 37 лет. У него остались жена и двое детей 2011 и 2014 годов рождения.

От МЧС ДНР привлекалось 8 спецмашин и 32 сотрудника.

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