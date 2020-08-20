Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки COVID-19 заболели 13 медиков

Медики остаются на передовой борьбы с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболел 41 житель. Из них – 13 медицинских работников. Всего на 20 августа медики зарегистрировали 2188 случаев коронавируса в ДНР.

- Один случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у приехавшего из Украины и два случая – у прибывших из Российской Федерации. Другие случаи инфекции обнаружены у жителей, контактировавших с заболевшими ранее. Из них 13 медицинских работников. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки из больниц выписали 27 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 осталось прежним – 1096 человек. На лечении сейчас находится 970 жителей.

В минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19 – мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 61 года. Всего медики зафиксировали 122 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 111 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Медики также вновь стали выявлять COVID-19 у приезжающих из России.

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