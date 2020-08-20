Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки четверо жителей Республики заболели COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

Коронавирусом в ЛНР в минувшие сутки заболели четверо жителей. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 638 случаев заражения опасной инфекцией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09:00 20 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 638, - говорится в сообщении.

603 человека полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц - с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус. Из них двое – в минувшие сутки.

С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 16 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась. Но при этом медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций.

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