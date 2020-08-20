Иван Приходько сообщил, почему администрация Горловки временно прекратила прием посетителей

Здание администрации Горловки закрыто для посетителей. Фото: admin-gorlovka.ru
Сегодня, 20 августа, глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что администрация города временно прекратила прием посетителей.
- В связи с выявлением у одного из сотрудников COVID-19, администрация Горловки временно прекращает проведение приемов, оказание консультативных и иных услуг, а здание администрации закрывается для посетителей с сегодняшнего дня до особого распоряжения. Сотрудники переведены на дистанционный режим работы, - сообщил мэр.
Он также отметил, что диспетчерские и коммунальные службы, в том числе и диспетчерские службы администрации города, работают в штатном режиме.
- Эти вынужденные меры предприняты с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения города. Надеюсь на ваше понимание, - подчеркнул Приходько.
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