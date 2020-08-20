В Донбассе украинский солдат из 25-й бригады упал с высоты 15 метров во время десантирования из вертолета

Десантники прыгали с вертолета без парашютов. Фото ГШ ВСУ

Десантник из 25-й бригады ВСУ получил сотрясение мозга и переломы в ходе занятия по десантированию из вертолета. Он пролетел 15 метров (высота пятиэтажного дома) без всякой страховки.

- Во время практического занятия по десантированию беспарашютным способом с вертолета Ми-8 при спуске десантника с высоты 15 метров в результате неисправности спускового устройства произошло падение военнослужащего. Он получил ушиб головного мозга, а также переломы ключицы и таза, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Пострадавший был доставлен в госпиталь Северодонецка. Следователи военной службы правопорядка (ВСП) выяснили, что причиной происшествия стало халатное отношение инструкторского состава, не осуществлявшего регламентное обслуживание спусковых устройств с момента прибытия бригады в зону операции объединенных сил (ООС).

- Задержан инструктор по парашютно-десантной подготовке, допустивший десантирование с вертолета без страховочного троса, - добавил Филипоненко.

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