В Контактной группе ДНР подняла вопрос о попытках ВСУ устроить позиции под водоводом в районе Горловки

Наталья Никонорова отметила положительные результаты, которые приносят достигнутые договоренности. Фото: МИД ДНР

Дополнительные меры усиления и контроля действующего перемирия, согласованные Контактной группой 22 июля, приносят положительные результаты. Нарушения режима прекращения огня в Донбассе стали немногочисленными. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Нарушения, которые фиксируются как нарушения отдельных пунктов дополнительных мер, отрабатываются в рамках координационного механизма при содействии СЦКК сторон, а также при содействии СММ ОБСЕ, которая в режиме 24х7 мониторит, верифицирует и обнародует объективные факты нарушений сторон.

На прошедшем 19 августа заседании Контактной группы ДНР озвучила данные по фактам нарушений перемирия со стороны украинской армии. В частности в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского к югу от Донецка, которые зафиксировала миссия ОБСЕ, а также попытки укрепить позиции под стратегически важным водоводом в районе поселка Шумы под Горловкой.

- Мы рассчитываем, что украинская сторона проявит еще больше воли, чтобы нарушения режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля прекратились полностью и в Донбассе, наконец-то, установился долгожданный мир, – отметила Никонорова.

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