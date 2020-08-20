Погода в Луганске на день: 20 августа ожидается переменная облачность, без осадков

Погода в Луганске будет жаркой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По прогнозу синоптиков погода в столице Луганской Народной Республике в четверг, 20 августа, будет жаркой. Столбик термометра поднимется до +32 градусов.

- С 21.00 19 августа до 21.00 20 августа на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

Народный прогноз погоды: В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

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