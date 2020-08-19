В ДНР со всем миром планируется провести тест по истории Отечества

"Тест по истории Отечества" - это своего рода аналог "Тотального диктанта" только на знание памятных дат и событий из истории своей страны. Фото: Молодежный парламент

19 августа стало известно, что в сентябре ДНР поучаствует в международной акции «Тест по истории Отечества». Об этом сообщил журналистам председатель Молодежного парламента ДНР Владислав Погорелый.

— Молодежный парламент Донецкой Народной Республики собирается в сентябре провести еще одно мероприятие в рамках Года Великой Победы – «Тест по истории Отечества» совместно с Молодежным парламентом при Государственной Думе РФ. Тест по истории Отечества будет носить международный характер. И каждый молодой человек из разных стран нашего мирового сообщества может принять участие в онлайн-формате, — рассказал Погорелый.

Добавим, что 2020 год посвящен 75-летию Великой Победы. В связи с этим в Республике то и дело проходят различные мероприятия, посвященные памятной дате. Так, 19 августа молодежь ДНР организовала марафон по памятным местам линии оборонительного рубежа «Миус-фронт», а также вскрыли «Капсулу времени», которая пролежала в земле полвека.

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