На шахте в Торезе погиб горняк

Горняку было 37 лет. Фото: vsednr.ru

На шахте «Прогресс» в Торезе произошло обрушение породы. В результате этого погиб один горняк. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил глава городской администрации Дмитрий Лысенко.

- На шахте «Прогресс» произошло обрушение породы, один человек погиб. Это произошло примерно два часа назад. Парню было 37 лет, - говорит он. - У него остались жена и двое детей 2011 и 2014 годов рождения. Больше пострадавших нет.

Лысенко сообщил, что семье шахтера окажут необходимую помощь.

- Если нужна будет помощь администрации, мы отреагируем мгновенно. Держим руку на пульсе, - сказал Дмитрий Лысенко.

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