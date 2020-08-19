ВСУ размещают вооружение в жилых кварталах Донбасса: Технику прячут в сараях

ВСУ размещают вооружение в жилых кварталах. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса. Вооружение маскируют в сараях на территории пустующих домовладений. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Жители села Орехово, устав от бездействия администрации Попаснянского района, к которой они неоднократно обращались с требованием поспособствовать выводу военной техники из населенного пункта, написали коллективную жалобу главе Луганской военно-гражданской администрации Гайдаю, - сказал он.

По информации местных жителей, украинские солдаты, после ротации, разместили бронированные машины на северной окраине поселка.

- При этом для маскировки техники боевики используют сарайные постройки жителей поселка, которые были вынуждены временно оставить свои домовладения, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)