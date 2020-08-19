Молодежь ДНР устроила марафон по памятным местам линии оборонительного рубежа «Миус-фронт»

В марафоне участвуют депутаты Молодежного Парламента ДНР, активисты Молодой Республики, общественная организация Молодая гвардия – Юнармия, представители Народной Дружины и Волонтеров Победы. Фото: Молодежный парламент

С 19 по 20 августа Молодежный парламент ДНР организовывает памятный марафон по исторически важным местам линии оборонительного рубежа «Миус-фронт».

Сегодня был дан старт. Около 100 молодых люди отправились на первое место марафона – высочайшую точку Донецкого кряжа Саур-Могила. А затем они посетили Торез, где в центральном парке установлен памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали «Комсомолке» в Молодежном парламенте.

— Наша обязанность, как молодого поколения, не просто помнить подвиги наших отцов, дедов и прадедов, а делать все, чтобы гордость, правда и память почиталась и не были подменены у всего мирового сообщества. Чтобы каждый молодой человек, где бы он не был рождён, знал, что сотворила фашистская идеология и какую роль сыграл советский народ в переломном этапе победы над нацизмом, — отметил председатель Молодежного парламента ДНР Владислав Погорелый.

20 августа марафон памяти продолжится. Его участники отправятся уже в другие города Республики, где для них проведут экскурсии по памятным местам.

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