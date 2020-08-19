Украинская армия открыла огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе Логвиново

ВСУ вновь нарушили взятые на себя обязательства. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе Логвиново. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

- В 15.30 со стороны позиций 1-го батальона 24-й бригады с направления населенного пункта Луганское была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Логвиново с целью спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответный огонь, - рассказал он.

Осадчий отметил, что киевские силовики в очередной раз подло нарушили взятые на себя обязательства.

- Данные действия боевиков в очередной раз подтверждают неспособность командиров вооруженных формирований Украины навести порядок в своих подразделениях и контролировать соблюдение подчиненными достигнутых договоренностей, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробности)