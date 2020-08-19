Глава ДНР о Владимире Дегтяреве: «Он был новатором во всем, какую сферу ни возьми»

Глава ДНР сделал заявление в честь столетия со дня рождения Владимира Дегтярева Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в день столетия со дня рождения первого секретаря донецкого обкома партии Дегтярева заявил, что Новаторство и внедрение научных достижений в производстве отличали Владимира Ивановича, руководившего Донецкой областью в 1960-1970 годы.

- Он был новатором во всем, какую сферу ни возьми. При нем Донецк стал городом большой науки, которая была направлена на подъем промышленности региона, - сказал Денис Владимирович.

Он отметил, что Владимир Иванович на десятилетия задал траекторию развития угледобычи. Этим опытом используется до сих пор.

- Дегтярев, как он сам говорил, горой стоял за Донбасс, оставил после себя значимое наследие. Так что благодарным потомкам есть за что сказать спасибо Владимиру Иванович, - отметил Пушилин.

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