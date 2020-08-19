100-летие Владимира Дегтярева: «Почта Донбасса» выпустила блок марок, посвященный знаменитому руководителю региона

Тираж блока и каждой марки составил 2 000 экземпляров. Фото: gorod-donetsk.com

В честь 100-летия первого секретаря обкома Владимира Дегтярева в Донецке выпустили блок марок. Об этом сообщили в донецкой городской администрации.

- Предприятие «Почта Донбасса» торжественно ввело в обращение марки, оформленные в почтовом блоке, а также конверт и штемпель первого дня, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения человека-эпохи, выдающегося руководителя Донецкой области и легендарной личности в истории нашего края – Владимира Ивановича Дегтярёва, - говорится в сообщении.

На почтовом блоке № 39 «Жизнь, посвященная Донбассу!» размещены две марки. На одной изображен портрет Владимира Дегтярёва на фоне здания Ворошиловского райисполкома, в котором он работал с 1950 по 1975 год, а на второй - изображены розы и памятник «Слава Шахтёрскому труду», расположенный в Киевском районе Донецка в центре Шахтерской площади.

- Каждую марку украшает герб Донецкой Народной Республики, указан год выпуска и номинальная стоимость – 54 рубля. Тираж блока и каждой марки составил 2 000 экземпляров, - рассказали в горадминистрации Донецка.

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