ЦРБ выпустил памятный знак к 100-летнему юбилею Владимира Дегтярева

В ДНР выпустили памятный знак к 100-летнему юбилею Владимира Дегтярева. Фото: ЦРБ

19 августа Центральный Республиканский Банк презентовал памятный знак, посвященный первому секретарю Донецкого обкома Владимиру Дегтяреву.

- Памятный знак является итогом сотрудничества с потомками Владимира Ивановича. Его выпуск приурочен к 100-летию выдающегося руководителя нашего региона. За 13 лет работы первым секретарем Донецкого обкома партии Дегтярев полностью преобразовал шахтерскую столицу и крупными буквами вписал свое имя в историю региона и области, - сообщила на презентации начальник по связям с общественностью Центрального Республиканского Банка Анна Филатова.

Художественной основой для памятного знака стал портрет Владимира Дегтярева. Его диаметр – 32 миллиметра, металл – сплав на основе меди, масса 13,5 грамм ± 0,6 грамм.

Цена на сертификате – 450 рублей. Памятный знак также можно приобрести в специальной бархатной коробке за 750 рублей или в подарочной книге «С Донбассом в сердце…». В книге присутствуют фотографии Владимира Дегтярева, приведены самые яркие факты из его биографии. Цена комплекта – 600 рублей.

Памятный знак выпущен ограниченным тиражом.

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