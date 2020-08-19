Во время учений украинской армии в Донбасса был ранен мирный житель

Мирный житель Берестового получил ранение во время учений киевских силовиков. Фото: штаб "ООС"

Мирный житель Берестового получил ранение во время учений вооруженных формирований Украины в так называемой зоне «операции объединенных сил». Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- 17 августа во время проведения занятий по огневой подготовке с личным составом 30-й бригады произошел несчастный случай. В нарушение требований безопасности при обеспечении стрельб командованием бригады не было уведомлено население населенного пункта Берестовое о проведении стрельб из огнестрельного оружия на полигоне вблизи населенного пункта, - рассказал Филипоненко.

По словам представителя оборонного ведомства, в настоящее время командир бригады Гараз задействует свой административный ресурс для того, чтобы сотрудники полиции и военной службы правопорядка закрыли глаза на данный инцидент.

- Потерпевшему за молчание и причиненный физический вред было предложено 20 000 гривен, - сообщил он.

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