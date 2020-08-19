Был одет в шапку и бороду Деда Мороза: В Мариуполе неизвестный отрыл стрельбу по охраннику комбината

Стрелок был одет в шапку и бороду Деда Мороза. Фото: национальная полиция

На территории одного из комбинатов в Кальмиусском районе Мариуполя неизвестный начал стрельбу по прохожим из стрелкового оружия. Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что стрелок был одет в шапку и искусственную бороду «Деда Мороза»

- Мужчина стрелял в охранника одного из комбинатов, - говорится в сообщении. - В результате в пострадавшего попали несколько пуль, его госпитализировали.

Злоумышленник произвел пять выстрелов и скрылся с места преступления.

- На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Предварительная квалификация события - покушение на умышленное убийство, - говорят полицейские. - Опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

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