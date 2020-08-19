От коронавируса в ЛНР лечатся 17 жителей

За все время от коронавируса в ЛНР выздоровел 601 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у троих жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 19 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 634, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки был выписан один человек. Летальных случаев зарегистрировано не былою

- За все время выписаны полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 601 человек, - говорят в Минздраве ЛНР. - С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 16 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в ДНР зарегистрировано 2147 зараженных COVID-19.

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