Генерал Кидонь кинул украинскую армию на деньги

На афере Кинонь заработал кругленькую сумму. Фото: mil.gov.ua

Начальник штаба так называемой операции объединенных сил генерал Владимир Кидонь и командир 14-й бригады ВСУ полковник Сергей Войченко провернули аферу на 700 тысяч гривен (25 тысяч долларов). Об этом сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

- Генерал Кидонь пролоббировал реализацию в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ системы видеонаблюдения, разработанной украинским филиалом британской фирмы «Партизан», - говорит он. - На позициях бригады должны быть установлены 11 уличных купольных видеокамер с возможностью контроля за обстановкой с командного пункта штаба.

Однако вместо заявленных видеокамер – были установлены дешевые, а замаскировали в дорогостоящие купола.

- За содействие в подписании актов приема на баланс 14-й бригады системы видеонаблюдения представители промышленности заплатили генералу Кидонь 500 000 гривен, а командиру бригады полковнику Войченко было выплачено 200 000 гривен, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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