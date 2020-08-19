В Луганске выбирают Почетного гражданина города. Фото: Администрация города

В Луганске стартовало голосование за «Почетного гражданина» 2020 года. Проголосовать в поддержку одной из выдвинутых кандидатур можно будет до 31 августа на сайте городской администрации или же опустив бюллетень в урну в административных зданиях города. Голосование проходит не только в интернете. Можно оставить свой голос «по старинке» - вживую. Адреса – на сайте.

«Почетного гражданина» в Луганске выбирают каждый год. Обычно кандидатур значительно больше. В этом году – две – юрист Лидия Лазор и спортсмен Александр Журавлев.

- Сначала объявим имя «почетного гражданина» перед общественностью, а уже на праздновании Дня Луганска проведем торжественно награждение, - сообщили нам в мэрии.

Подробнее о кандидатах - здесь.

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