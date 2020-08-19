ВСУ дважды обстреляли ДНР

ВСУ продолжают нарушить режим прекращения огня. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины два раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, - говорится в сообщении.

Обстрелы велись на горловском и мариупольском направлениях, применялся гранатомет и стрелковое оружие.

В СЦКК рассказали, что за сутки киевские силовики в нарушении дополнительных мер контроля и усиления перемирия два раза применили беспилотные летательные аппараты в районе сел Гнутово и Водяное на мариупольском направлении.

- Кроме того, произошли взрывы на позициях ВСУ в районе поселка Новогородское на горловском направлении и поселка Талаковка на мариупольском направлении, - сказали в ведомстве.

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