За все время коронавирус в ДНР выявлен у 2147 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 33 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 18 августа, выявлено 33 случая заболевания COVID-19, один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у прибывшего из Украины, - говорится в сообщении.

Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них три медицинских работника.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2147 жителей. Из этого числа 1069 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 120 летальных случаев. Лечение продолжают 958 пациентов.

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