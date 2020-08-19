В Донецке отремонтировали городской транспорт

Были проведены: кузовные работы, ремонт агрегатов, замена облицовки, перешивка сидений и малярные работы. Фото: gorod-donetsk.com

В администрации столицы Донецкой Народной Республики сообщили о выходе на маршруты обновленного городского транспорта.

- Для обеспечения содержания подвижного состава в исправном техническом состоянии с требуемым уровнем безотказности, безаварийности и качества для жителей и гостей города Донецка был произведён средний ремонт двух трамвайных вагонов, обслуживающих маршруты №№ 3, 8, 16, и капитальный ремонт двух троллейбусных машин, обслуживающих маршруты №№ 2, 4, 7, 11, - рассказали в горадминистрации.

Трамваи и троллейбусы нескольких маршрутов привели в порядок. Фото: gorod-donetsk.com

Кроме этого был отремонтирован один пассажирский автобус марки МАЗ, который ходит по 73-му маршруту.

- Были проведены: кузовные работы, ремонт агрегатов, замена облицовки, перешивка сидений и малярные работы, - рассказали в мэрии.

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