Продолжительность следования от начального к конечному пункту составит около 50 минут Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С понедельника, 24 августа, в Луганске запустят новый автобусный маршрут. Он будет работать в тестовом режиме. Об этом сообщили в столичной мэрии.

- «Луганскэлектротранс» откроет в тестовом режиме новый автобусный маршрут № 128 «Квартал Мирный – Луганский республиканский госпиталь ветеранов войны имени маршала Еременко», - сообщили в городской администрации.

Отмечается, что на маршруте планируется задействовать 14 автобусов.

В «Луганскэлектротрансе» рассказали, что маршрут будет пролегать через кварталы Ольховский, Заречный, Героев Сталинграда, улицы Стаханова, Павловская, квартал Гаевого, улицу Ленина, Центральный рынок, Луганский государственный педагогический университет, кинотеатр «Русь», Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, автовокзал, магазин «За рулем», городок ЛВВАУШ, медгородок, Луганскую республиканскую клиническую больницу, Луганскую республиканскую психоневрологическую больницу и в обратном направлении.

- Время первого отправления с кольца квартала Мирный – 5.45, от республиканского госпиталя ветеранов – 5.51, - говорят в администрации предприятия. - Продолжительность следования от начального к конечному пункту составит около 50 минут.

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