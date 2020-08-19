В Пенсионном фонде ЛНР ответят на вопросы жителей о льготном пенсионном обеспечении

В ПФ ЛНР разъяснят, как получить льготную пенсию. Фото: pflnr.su

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 21 августа проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в ведомстве.

- 21 августа с 10:00 до 12:00 начальник отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Алла Ильина проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Льготное пенсионное обеспечение граждан, - говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.

Тем временем, в Пенсионном фонде ЛНР продолжается актуализация данных получателей пенсионных выплат, проживающих на территории Республики. Перерегистрация завершится 31 октября.

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