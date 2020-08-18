Погода в Донецке на день: 19 августа в середине дня на небе появятся облака, без осадков

За 130 лет метеорологических наблюдений в Донецке 19 августа самая низкая температура была 7,6 градусов тепла, а самая высокая – 36,4 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

19 августа в Донецке будет переменная облачность. Утро и вечер будут ясные, а во в середине дня на небе появятся облака. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет. Ветер также будет умеренным. Скорость воздушных потоков будет достигать 1 – 6 метров в секунду. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении.

С 21.00 18 августа до 21:00 19 августа на территории Донецкой Народной Республики температура воздуха ночью будет колебаться между 17 – 19 градусами тепла, а днем 26 – 29 градусами. Поздним вечером температура воздуха упадет до 23 градусов, а также появится небольшой ветерок.

Народный прогноз погоды. 19 августа отмечается праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В старину заметили, что в этот день происходит «преображение» погоды. Она указывает на предстоящую осень.

— Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14 октября), — так считали наши предки.

Если 19 августа было сухо, то есть без осадков, то такая же будет и осень; пошли дожди в этот день – дождливая будет и осень; а если безоблачно и жарко, то значит следует суровая зима.

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