Погода в Луганске на день: 19 августа будет переменная облачность с кратковременными осадками

За 179 лет метеорологических наблюдений в Луганске 19 августа самая низкая температура была 3,6 градуса тепла, а самая высокая – 39,2 градуса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Луганске на 19 августа по прогнозам синоптиков будет с переменчивой облачностью и кратковременными осадками. Ветер умеренный. А температура воздуха будет колебаться от 13 градусов тепла ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 18 августа до 21:00 19 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

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