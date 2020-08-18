Минтранс ДНР взялся за капремонт аварийного моста на дроге Покровка – Степано-Крынка

Также Минтранс в 2020 году планирует сделать капремонт моста на автодороге Покровка – Степано-Крынка. Фото: Минтранс ДНР

Мост на автодороге Покровка – Степано-Крынка длительное время находился в аварийном состоянии. Его повредили во время боевых действий. Минтранс взялся за его капитальный ремонт. Сдать в эксплуатацию мост планируют до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— На сегодняшний день в рамках подготовительных мероприятий рабочими подрядной организации обустроена строительная площадка и подготовлены подъезды к опорам моста, произведена расчистка русла реки Крынка и выполнен отвод воды для производства работ по восстановлению опор моста, — говорится в сообщении.

Поврежденное мостовое сооружение планируется демонтировать. Дальше работникам ведомства нужно будет восстановить опоры и отремонтировать существующие пролетные строения. После этого планируется сделать монолитное пролетное строение и цельную плиту проезжей части, тротуара, работы гидроизоляции и устройство асфальтобетонного покрытия. Все это необходимо сделать на отрезке протяженностью около 18 метров.

Заключительным этапом ремонтных работ станет устройство сопряжения моста с подходами, автомобильной дорогой и укрепление конусов.

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