С 20 августа в ДНР будет запрещено ловить раков в водоемах

Также в Правилах любительского и спортивного рыболовства в ДНР прописаны и другие требований, которых стоит придерживаться, чтобы не платить штрафы Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 августа в ДНР будет запрещен вылов раков. Данный запрет действует для всех водоемов Республики. Поскольку, в период с 20 августа по 30 сентября у них начинается линька и вынашивание икры. Об этом 18 августа предупредили на сайте Государственного комитета водного и рыболовного хозяйства.

— Во время линьки и вынашивания икры в Республике установлены сроки запрета вылова водных биоресурсов, а именно рака в период с 01 апреля по 30 июня и с 20 августа по 30 сентября, — говорится в сообщении.

Также в комитете добавили, что вылов раков будет разрешен после 30 сентября, но с ограничениями. Первое время одному человеку за сутки можно поймать лишь 30 раков на водоемах общего пользования и 50 – где внедрено платное рыболовство. За нарушение данного требования, нарушителю придется заплатить административный штраф в размере от 680 до 1360 рублей, а также возместить причиненный ущерб в 51 рубль за каждого незаконно выловленного рака.

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