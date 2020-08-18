Басурин сообщил, как соблюдаются дополнительные меры контроля перемирия в Донбассе

Дополнительные меры контроля перемирия вступили в силу через пять дней после подписания соглашения. Фото: Пресс-служба УНМ ДНР

С начала действия дополнительных мер контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе украинские силовики уже больше 50 раз нарушили, пункты подписанного соглашения. Об этом 18 августа заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— В период с 27 июля по 17 августа 2020 года нами было зафиксировано 56 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины, — отметил замначальника ведомства.

Также Басурин добавил, что за это время Киев 16 раз открывал огонь по населенным пунктам Республики, выявлено 34 факта ведения инженерных работ по обустройству позиций врага вдоль всей линии разграничения, а также 6 раз применялся беспилотных летательный аппарат. Согласно тексту, подписанных договоренность Украина должна была предотвратить попытки их нарушения. Под данным документом также подписались представители Народных Республик.

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