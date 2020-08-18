«Живу и буду жить»: Боец Народной милиции ЛНР опроверг фейк украинских СМИ о его смерти

Ранее офицер УНМ ЛНР сообщал, что журналисты также распространяют не правдивую информацию о переходе погибшего Владислава Мотузового на сторону ВСУ. Фото: ЛНР

Не так давно украинские СМИ распространили фейк о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР Андрей Кулибабы, когда тот пытался якобы перейти на сторону ВСУ. Но «заградотряды» Республики подстрелили его при попытке к бегству.

Сегодня, 18 августа, тот самый «погибший боец» явился на церемонию прощания с другим защитником Республики Владиславом Мотузовым. Он погиб 15 августа от пули украинского снайпера.

— Своих позиций я не оставлял, на сторону ВСУ не переходил. Со мной все в порядке, я живой и здоровый, ранений в шею не получал, — заявил Кулибаба журналистам в ходе церемонии прощания. — Живу и буду жить, буду стоять на страже мира в моей Республике и буду выполнять условия Минских договоренностей в отличие от украинских вояк, которые в условиях полного прекращения огня подло их нарушают, в результате чего сегодня мы хороним моего товарища.

Также Кулибаба добавил, что никаких «заградотрядов» в ЛНР не существует. Это пропагандистская выдумка, которую распространили украинские журналисты.

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