В Донецке организуют цикл мероприятий к 100-летию Героя Социалистического Труда Владимира Дегтярева

Владимир Дегтярев с 1963 по 1976 годы был первым секретарем Донецкого обкома Коммунистической партии. Фото: dnr-news.com

19 августа исполняется 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Владимира Дегтярева, чье имя носит шахтерская площадь в центре столицы. В связи с этим в Донецке организуют цикл мероприятий. В том числе открытие выставки в музее в его честь, создание памятного фотоальбома и концерт в филармонии. Об этом рассказала на брифинге журналистам заведующая отделом научно-просветительской работы Донецкого республиканского краеведческого музея Татьяна Фарафонова.

— 19 августа исполняется 100 лет со дня рождения советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Донецкого областного комитета Коммунистической партии, Героя Социалистического Труда Владимира Дегтярева. В рамках празднования юбилея министерством культуры ДНР совместно с учреждениями культуры подготовлен ряд мероприятий, — рассказала Фарафонова.

На выставке в Донецком республиканском музее будет представлено больше 100 экспонатов, среди них иллюстрации из разных вех жизни Дегтярева, документы сувениры, награды и его личные вещи.

В фотоальбом войдут архивные снимки, на которых Владимир Дегтярев встречается с правительственной делегацией руководителей СССР в 1966 году, легендарными космонавтами и артистами Донецкого театра оперы и балета.

В концертном зале Сергея Прокофьева в Донецкой государственной академической филармонии 19 августа пройдет вечер воспоминаний о выдающемся деятеле. Там соберутся его родные и соратники, покажут раритетные снимки и видео, а также прозвучат композиции советского времени.

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