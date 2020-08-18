На позициях ВСУ в Донбассе наблюдатели фиксируют взрывы

При этом в ведомствах отмечают, что военнослужащие Республик придерживаются условий действующего перемирия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В первой половине дня 18 августа произошел взрыв в районе поселка Новгородское возле Горловки. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В 10.50 в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован взрыв, предположительно минно-взрывное заграждение, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Представительстве, это первое подобное нарушение на линии разграничения с Донецкой Народной Республикой со времен начала действия допмер перемирия. Но днем ранее Народная милиция ЛНР также зафиксировала подобные взрывы. По словам официального представителя ведомства Якова Осадчего, они произошли на позициях украинских силовиков в районе Счастья и села Валуйское на территории Луганской области.

В целях исключения обвинений Народной милиции в нарушении дополнительных мер контроля перемирия, сведения об этом подрыве были переданы украинской стороне через Представительство ЛНР в СЦКК.

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