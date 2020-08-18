21 августа в Луганске пройдет субботник

В Луганске пройдет субботник. Фото: Роман Разум

Ко Дню города в Луганске пройдет грандиозная уборка. Принять участие в очистке и облагораживании улиц столичная мэрия приглашает и жителей.

- Администрация столицы Республики 21 августа приглашает горожан принять участие в экологической акции, направленной на благоустройство территории Луганска в преддверии 225-й годовщины основания города, - сказали в администрации столицы Луганской Народной Республики.

В городской администрации отметили, что на субботник приглашаются коллективы учреждений и предприятий, органы самоорганизации населения, жилищно-строительные кооперативы, объединения совладельцев многоквартирных домов и все неравнодушные жители Луганска

- Чтобы навести порядок на придомовых и внутриквартальных территориях, совместными усилиями подготовить столицу к празднику и сделать родной город чище и уютнее, - отметили в мэрии.

Начало субботника – в 9.00.

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