День города и День шахтера в Донецке – 2020: опубликована афиша праздничных мероприятий

Напомним, что в 2019 году День города Донецка дончане праздновали целую неделю Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

День города и День шахтера в Донецке – 2020 пройдет четко по расписанию. Традиционно этот праздник будет отмечаться в последнюю неделю августа с учетом эпидемиологической ситуации в городе. Но при этом это будет наиболее насыщенное на городские мероприятия событие, которое видели местные жители со времен начала пандемии

Дончане будут отмечать День города и День шахтера не целую неделю, как в прошлом году. Афишу мероприятий разбили на четыре дня, два из которых ограничиваются скромными и официальными мероприятиями – панихида памяти шахтеров, погибших на производстве, и концерт классической музыки под открытым небом.

Самая насыщенная программа заготовлена на выходные. На 29 – 30 августа для дончан и гостей города подготовили концерты, конкурсы, всевозможные развлечения для детей от концертов до театральных постановок. На закрытии праздника всех ждет красочный фейерверк в парке Щербакова.

Полная афиша мероприятий на День города и День шахтера в Донецке - 2020

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