Народная милиция ДНР провела проверку подразделений противовоздушной обороны

Ранее Народная милиция на полигонах проводила сборы для военнослужащих. Зенитно-ракетных комплексов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция ДНР провела состязания между подразделениями противовоздушной обороны за звание лучшего зенитного ракетного взвода под названием «Чистое небо». В соревновании использовали «Стрела-10». Об этом 18 августа сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

— На одном из полигонов Республики прошли состязания «Чистое небо» на лучший зенитный ракетный взвод ЗРК «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны Управления Народной милиции ДНР, — говорится в сообщении.

Во время соревнований военнослужащие должны были показать свои теоретические знания и сдать зачеты и нормативы по тактической специальной подготовке. В тоже время проходила проверка технического состояния вооружения и техники. В завершении зенитно-ракетные взводы провели стрельбы из «Стрелы – 10» по имитированным воздушным целям в различных условиях.

Все участники соревнования, как отметили в Народной милиции, показали высокий уровень подготовки.

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