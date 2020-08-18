В ДНР появилась должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей

У Уполномоченного по защите прав предпринимателей будет собственный сайт, где он обязан публиковать доклады о проделанной работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей. В его обязанности входит защита прав и законных интересов предпринимателей, а также обеспечение гарантий их защиты со стороны органов государственной и местной власти, и должностных лиц. Первым Уполномоченным по этим делам стал новый помощник Главы Республики Ярослав Бережко.

— Уполномоченный назначается Главой ДНР из числа помощников сроком на пять лет на общественных началах. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд, — говорится в тексте указа.

При этом Уполномоченным не может быть депутат Народного Совета. Он не должен руководствоваться решениями политической партии или иного общественного объединения, членом которого является. Также он не вправе заниматься другой оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельностью. Если у Уполномоченного все же есть другая работа, то он обязан ее бросить в течение 14 дней со дня назначения.

Деятельность Уполномоченного назначается Главой Республики и может быть прекращена досрочно также только по его решению.

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