Коронавирус в ДНР: За все время было выявлено 2114 случаев инфекции COVID-19

Среди прибывших из Украины с 25 июня коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно исследованиям, сделанным 17 августа в лаборатории, коронавирус в ДНР выявлен у еще 24 жителей. Инфекция была обнаружена у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее, из них три медицинских работника. Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

—Выявлено 24 случая заболевания COVID-19, из них 3 медицинских работника. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 33. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 60 лет.

Таким образом, по актуальным данным на утро 18 августа в ДНР с начала пандемии было выявлено 2114 случаев инфекции COVID-19. На данный момент лечение от коронавируса в Республике продолжают 961 пациент, выписаны 1035 человек, летальных случаев – 118.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в Минздраве.

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