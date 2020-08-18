Гуманитарная и политическая подгруппа начали переговоры

19 августа Контактная группа подведет итоги переговорного раунда. Фото: Официальный сайт Дарьи Морозовой

Участники подгруппы по гуманитарным и политическим вопросам приступили к переговорам в режиме видеоконференции. На повестке дня стоит несколько тем для обсуждения. Об этом 18 августа сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, которая представляет ДНР в подгруппе.

— Гуманитарная подгруппа Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе. Переговоры проходят в режиме видеоконференции, — говорится в сообщении.

На этих переговорах гуманитарная и политическая подгруппа должны согласовать новую фазу обмена пленными, обсудить организацию работы гумкориродоров на линии разграничения и проработать меры в сфере поиска без вести пропавших лиц.

18 августа также подключатся к переговорам представители еще трех рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе. Их повестка дня не уточняется.

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