В ЛНР власти и общественники поздравили с 95-летием ветерана войны Василия Русанова

Даже сейчас ветеран продолжает заниматься волонтерством и шьет самостоятельно обувь на заказ. Фото: Администрация Свердловского района

17 августа в Свердловске власти города и общественники поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Русанова. Юбиляру вручили поздравительный адрес и подарок – мобильный телефон.

— Спасибо за ваш подвиг и стойкость в годы Великой Отечественной войны, а также за ваш послевоенный труд и благотворительную деятельность. Вы – настоящий пример для молодого поколения, — обратился к ветерану глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.

Василий Русанов родом из Курской области. В годы Великой Отечественной войны он служил на Воронежском фронте, освобождал Харьков и Полтаву. После войны он женился и поселился с женой в Свердловске, в Луганской области. Он трудился в колхозе и 10 лет отработал на шахте, а после занялся обувным ремеслом. Параллельно со своей работой он также всегда старался помогать нуждающимся. На 95 году жизни он до сих пор сотрудничает с филиалом республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

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