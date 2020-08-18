Глава Красного Креста на Украине посетила протезный центр ДНР

В предыдущий раз Жиллет приезжала в ДНР в мае 2019 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава миссии Международного Комитета Красного Креста Флоранс Жиллет 17 августа посетила поселок Октябрьский на севере Донецка и протезный центр ДНР, в котором провели капитальный ремонт при поддержке Красного Креста.

Также глава миссии пообщалась с местными сотрудниками. Ей провели экскурсию по предприятию центра, а также показали процесс изготовления средств реабилитации и протезов.

— Приятно видеть, что центр работает и оказывает необходимую помощь. Сейчас у вас еще много потребностей и на данный момент мы не можем обещать конкретную помощь, но, уверяю, мы открыты для диалога, будем обсуждать возможности продолжения нашего сотрудничества, — рассказала Жиллет.

Добавим, что с помощью миссии Красного Креста в протезном центре ДНР в 2018 году удалось провести капитальный ремонт, которого в здании не было много лет. На стенах обновили краску, на пол постелили линолеум, отремонтировали потолки, а также установили металлопластиковые двери и светильники.

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