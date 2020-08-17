Погода в Донецке на день: 18 августа ожидается небольшая облачность, плюс 30 градусов жары

18 августа в Донецке ожидается плюс 30 градусов жары Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 18 августа будет небольшая облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, воздух прогреется до 28-30 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: «Каков Евстигней - таков и декабрь».

По прогнозам синоптиков, 19 августа в Донецке и ДНР погода не поменяется.

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