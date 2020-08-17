Наблюдатели СЦКК засекли на юге Донбасса украинский беспилотник

Украинские военные идут на ухищрения, запуская за линию разграничения свои беспилотники. Фото: prm.ua

Украинские военные нарушили запрет применения беспилотных летательных аппаратов - на юге Донбасса отмечена работа беспилотника. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 17 августа зафиксирован украинский беспилоник типа «Квадрокоптер», который на высоте около 150 метров двигался из Талаковки в сторону Коминтерново, - говорится в сообщении.

Зачем его использовали - не сообщается. Сейчас в Донбассе действует новое перемирие, подкрепленное пакетом дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Любое военное поползновение расценивается как грубое нарушение договоренностей.

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