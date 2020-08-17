Детонация мин под Мариуполем: один украинский военный погиб, еще один – ранен

Один украинский военный погиб, еще один - ранен в результате взрывов из-за возгорания сухой травы на минном поле возле села Лебединское под Мариуполем. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Растительность загорелась в зоне ответственности 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты во время применения трассирующих пуль.

- В результате резкого изменения направления ветра, огонь охватил передовые позиции морпехов. Во время пожара произошло три взрыва предположительно при возгорании минного поля. По предварительным данным, потери украинских боевиков составили: один погибший и один раненый, - говорится в сообщении Управления Народной милиции ДНР.

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