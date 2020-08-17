В ДНР с начала августа полис ОСАГО оформили больше 3500 человек

В ДНР с начала августа полис ОСАГО оформили больше 3500 жителей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Больше 3500 человек в ДНР оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом сегодня сообщили на госпредприятии «Почта Донбасса».

- На сегодня сотрудники республиканского оператора почтовой связи оформили 3538 полисов ОСАГО, - отметили на предприятии «Почта Донбасса».

Такую услугу в ДНР предоставляют свыше 90 почтовых отделений в 30 городах и селах. Напомним, что возможность оформить полис для жителей Республики появилась с 1 августа этого года. Нормы обязательного страхования в ДНР вступят в силу с 1 октября.

ОСАГО (автогражданка) – вид страхования ответственности, позволяющий компенсировать вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате эксплуатации автомобиля.

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